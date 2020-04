COVID-19: video informativi

Coronavirus: l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di sensibilizzare la popolazione anche con video. Si comincerà con il dottor Viganò (malattie infettive).

Le parole d'ordine, mai come in un periodo tanto difficile come quello dell'emergenza Coronavirus, sono informazione e sensibilizzazione. Ma, accanto ai messaggi scritti sui vari canali istituzionali e social, ecco anche i video. E l’ultima iniziativa dell’Amministrazione comunale di Vanzaghello che ha deciso di pubblicare sul sito del Comune e sulla sua pagina Facebook, appunto, dei video informativi sanitari con medici e personale sanitario. A fianco del sindaco Arconte Gatti, per il primo appuntamento (perché l'intenzione è proprio quella che diventi qualcosa di periodico, durante tutta l'emergenza), allora, ci sarà il dottor Giampaolo Viganò, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Legnano. L'occasione, insomma, per affrontare più nel dettaglio la complessa battaglia contro il COVID-19 ed avere notizie ed aggiornamenti dettagliati e mirati.

