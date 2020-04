Mascherine e disinfettante

Mascherine e bustine di disinfettante per ogni nucleo familiare: una serie di iniziative mirate e specifiche per far fronte all'emergenza Coronavirus a Busto Garolfo.

Mascherine e bustine di disinfettante per ogni nucleo familiare: una serie di iniziative mirate e specifiche per far fronte all'emergenza Coronavirus. E, così, ecco che, proprio nelle scorse ore, sono state consegnate, appunto, le mascherine e le bustine alle famiglie di Busto Garolfo. Un'iniziativa del Comune, sostenuto anche da un contributo della Farmacia Comunale e dalla ditta IGC di Busto Garolfo. "Grazie di cuore ad entrambe - commenta il sindaco Susanna Biondi - Anche in questo momento difficile emerge con rilevanza la grande capacità da parte di molti nostri cittadini di mettersi a disposizione degli altri. Vi garantisco che stiamo assistendo ad una gara di solidarietà che quasi commuove. Volontari disponibili a svolgere le attività necessarie, ma anche pronti ad attuare progetti per la raccolta di beni di prima necessità per chi in questo periodo si trova in difficoltà. Ancora una volta Busto Garolfo e Olcella mostrano il loro grande cuore. Ne siamo certi: tutti insieme ce la faremo".

