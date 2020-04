Emergenza Coronavirus: il Comune di Busto Garolfo ha deciso di fornire a chi ne avesse bisogno un supporto psicologico e pedagogico. Vicini e a sostegno della popolazione.

La sfida è certamente fisica, ma anche psicologica. Perché se il COVID-19 porta serie insidie al corpo che qualche volta si traducono anche in conseguenze mortali, ne porta anche all'anima, di chi deve magari piangere un caro scomparso, deve fare i conti con il virus, deve assistere dei familiari facendo salti mortali. Ecco che allora che il Comune di Busto Garolfo ha deciso di fornire a chi ne avesse bisogno un supporto psicologico e pedagogico. "In questo momento emergenziale di particolare difficoltà e isolamento sociale - spiega il sindaco Susanna Biondi - il Comune, in collaborazione con Azienda So.Le e due psicologhe psicoterapeute volontarie, ha progettato uno sportello psico-pedagogico di sostegno alle famiglie. Un altro prezioso servizio che possiamo mettere a disposizione dei cittadini". Le psicologhe che forniranno il servizio saranno: Nadia Gatti (379/1964182), Laura Porta (stesso recapito telefonico), Laura Meneghin (338/4544959) e Silvia Palchetti (333/6118221), le prime due psicologhe e psicoterapeute volontarie, le altre due dell'azienda So.Le. "Un sincero grazie - conclude il primo cittadino - alle bravissime psicologhe, nostre concittadine, che mettono a disposizione la loro professionalità per aiutare chiunque ne abbia bisogno, Busto Garolfo ha un cuore grande".

