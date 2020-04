carrelloamico per chi ha bisogno

Generi alimentari per le persone bisognose di Busto Garolfo e Olcella: l'iniziativa #carrelloamico con il Comune, in collaborazione con commercianti e Protezione Civile.

Il cuore grande di Busto Garolfo. Sì, perché accogliendo la proposta dei commercianti e in collaborazione con la Protezione Civile e il gruppo Alpini, il Comune organizza l'iniziativa #carrelloamico. Più nello specifico, nei supermercati Coop, U2, Emporio Carni Bombari e alimentari Vittoria 3, ci sarà un carrello dove poter lasciare alimenti non deperibili e beni di prima necessità da destinare alle persone e famiglie bisognose del capoluogo e della frazione. "Un piccolo gesto di solidarietà e condivisione che diventa un grande e prezioso dono per chi sta vivendo un momento di difficoltà - scrive il sindaco Susanna Biondi - I carrelli verranno, quindi, ritirarti da volontari del Comune e portati alla sede del Gruppo Alpini per lo smistamento e la preparazione dei pacchi". Per richiedere questo aiuto chiamare i Servizi Sociali comunali al numero 0331/562051 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per chi volesse è possibile, inoltre, effettuare un bonifico IBAN IT 39 V 08404 32690 000000018716 con causale 'erogazione liberale' intestato a Protezione Civile di Busto Garolfo: anche queste donazioni verranno utilizzate per acquisti di alimenti e beni di prima necessità per persone bisognose.

