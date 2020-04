Vizzola: il Comune ancora a 'zero'

Una delle realtà più piccole della provincia di Varese e del nostro territorio e che, oggi, alla casella positivi al Coronavirus sta segnando ancora uno zero. L'intervista al sindaco.

Poco più di 600 abitanti, uno dei Comuni più piccoli della provincia di Varese e del territorio, ma che, oggi più che mai, è al centro dell'attenzione. Già, perché dopo settimane e settimane ormai durante le quali tutto il nostro Paese si sta confrontando con la delicata emergenza Coronavirus, Vizzola Ticino è tra le poche realtà a segnare ancora uno zero alla casella dei contagi da COVID-19. "Non c'è un segreto - spiega il sindaco Roberto Nerviani - Penso, invece, che siano due i principali fattori che hanno fatto e stanno facendo la differenza: in primis il rispetto delle regole e delle direttive da parte della popolazione intera, che fin da subito, si è comportata in maniera davvero egregia; quindi, inutile nascondersi, c'è anche la componente fortuna, che in simili situazioni è fondamentale. Tenete conto, infatti, che a pochi passi da noi c'è l'aeroporto di Malpensa e che alcuni nostri concittadini lavorano, appunto, a Cargo City, mentre altri, comunque, non potendosi fermare, proseguono con le loro professioni". Si esce, insomma, ma lo si fa unicamente per raggiungere i rispettivi posti lavorativi e, poi, si rientra nelle proprie abitazioni. "Come Comune ci siamo, inoltre, attivati con una serie di servizi e iniziative di vicinanza e sostegno alla popolazione - ribadisce il primo cittadino - C'è, ad esempio, la Protezione Civile che consegna a domicilio la spesa, ancora abbiamo provveduto alla sanificazione delle strade, oltre alla consegna delle mascherine alle famiglie (nei prossimi giorni, verrà fatta una seconda distribuzione). E, infine, con la Polizia locale siamo in campo per sensibilizzare e informare il più possibile la gente, tenendola costantemente aggiornata sull'evolversi dell'emergenza e su quelli che sono i comportamenti da tenere. Più che le sanzioni, ritengo fondamentale avvisare le persone e qualora vengano trovate fuori da casa invitarle a rientrare. Molto spesso si ha maggiore efficacia muovendosi in tale senso, piuttosto che il contrario. Sempre in ottica di informazione continua, abbiamo a disposizione un'apposita applicazione che consente alla cittadinanza di ricevere ogni notizia praticamente quasi in tempo reale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro