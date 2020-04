I Sindaci scrivono alla Regione

I Sindaci delle principali città lombarde scrivono alla Regione per aver risposte chiare su promesse e linee da segure.

Ci sono alcune cose che non funzionano, o meglio, non vanno come dovrebbero. Gestioni macchinose e a volte incomprensibili, ma che in tempi di emergenza richiedono risposte rapide. Ecco allora che i Sindaci delle principali città lombarde scrivono alla Regione per aver risposte chiare su promesse e linee da segure.

"I Sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese rivolgono le seguenti domande al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

- Quando saranno disponibili i dispositivi di protezione – a partire dalle mascherine – il cui arrivo è stato promesso da tempo?

- Che cosa sta facendo la Regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle RSA, in molte delle quali sappiamo purtroppo di numerosi decessi? In una recente conferenza stampa il Presidente Fontana ha detto che la situazione “è sicuramente sotto controllo” e che “tanto i plurisintomatici che i monosintomatici verranno sottoposti a tamponamento”. È ciò che si sta realmente facendo?

- Perché la Regione Lombardia non segue le direttive del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti?

- Perché la Regione Lombardia non ha ancora autorizzato l’avvio della sperimentazione dei test sierologici che altre regioni, come il Veneto e l’Emilia-Romagna, hanno invece attivato? L’esito di tali test - in abbinamento a un’indagine continua attraverso tamponi su un campione statisticamente rappresentativo per età, sesso, luogo di residenza… - è ritenuto decisivo per certificare l’evoluzione dell’epidemia e l’immunità di chi abbia contratto il virus anche in forma asintomatica.

Giorgio Gori – Sindaco di Bergamo

Emilio Del Bono – Sindaco di Brescia

Gianluca Galimberti – Sindaco di Cremona

Virginio Brivio – Sindaco di Lecco

Mattia Palazzi – Sindaco di Mantova

Beppe Sala – Sindaco di Milano

Davide Galimberti – Sindaco di Varese"

