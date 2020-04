Salgono a 7 i casi a Vanzaghello

La comunicazione del sindaco Arconte Gatti: "Dalla nota di ATS sono, ad oggi, sette le persone risultate positive al Coronavirus nel nostro Comune. Siamo loro vicini".

Salgono a sette i casi di positività al Coronavirus a Vanzaghello. Come di consueto è il sindaco Arconte Gatti a darne comunicazione, appunto per tenere costantemente informata ed aggiornata la popolazione: "Nella nota di ATS il numero di persone colpite da COVID-19 nel nostro Comune è pari a sette. Il primo pensiero va a loro ed alle loro famiglie, con le quali sono quotidianamente in contatto per sostenerli ed assisterli in questo momento di grande difficoltà, venire incontro a tutte le loro necessità ed esigenze e non fargli mancare mai la nostra presenza. Come Amministrazione comunale, inoltre, siamo in prima linea per cercare di mettere in campo tutti i servizi specifici e fondamentali a far fronte nel modo migliore possibile all'emergenza".

