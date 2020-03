COVID-19: 12 in tutto a Magnago

Sono in tutto, ad oggi, 12 i cittadini di Magnago e Bienate risultati positivi al Coronavirus. Di questi, due sono stati dimessi dall'ospedale, mentre 29 quelli in quarantena.

Sono 12 in totale, ad oggi, i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Coronavirus. A fare il bilancio, secondo i dati comunicati dalle autorità sanitarie, è il sindaco Carla Picco: "Di questi due sono stati dimessi dall’ospedale per proseguire la terapia da casa. Purtroppo ricordiamo i tre concittadini deceduti. Mentre sono in quarantena per casi di contatto stretto 29 cittadini. Ricordo a tutti che non dobbiamo e possiamo abbassare la guardia".