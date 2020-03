Mascherine fatte in casa da donare

Mirella, una donna di Magenta di quasi 80 anni, ha deciso di affrontare la pandemia cercando di rendersi utile. Ha cominciato così a realizzare mascherine usando le lenzuola bianche.

Le mascherine scarseggiano e c’è chi si è messo a fabbricarle in casa. Mirella, una donna di Magenta di quasi 80 anni è tra questi e ha deciso di affrontare la pandemia cercando di rendersi utile. Ha cominciato così a realizzare mascherine usando le lenzuola bianche che ha a disposizione. Prima per la famiglia e poi per i vicini di casa e gli amici. Ogni tanto si mette sul balcone per donarle a chi passa da via Matteotti, dove vive, e ne è sprovvisto. Alcune sono state portate alla Croce Bianca. Certo, si tratta di mascherine artigianali, ma in tempi di emergenza possono rivelarsi davvero utili. “Ora le lenzuola bianche sono terminate e le prossime saranno colorate”, ha detto.