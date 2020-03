Conte... spopola sul web

Un argomento sicuramente diverso, che non vuole togliere l'attenzione verso quelli che sono i problemi del momento, ma al contrario portare una ventata di leggerezza.

Al centro di un'Italia che sta attraversando una crisi senza precedenti, spicca sicuramente la figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier italiano nel giro di poche settimane ha ottenuto un aumento considerevole di popolarità, non solo grazie al suo operato. Le sue capacità politiche e governative saranno presto messe al vaglio da esperti e tecnici, ma c'è una giuria popolare che vede nel premier l'immagine del leader ideale. Soprattutto tra il pubblico femminile non mancano apprezzamenti verso il politico elegante, misurato e sicuro di sè. Spopolano sul web pagine dedicate al Presidente del Consiglio, dove le fans condividono scatti sempre accompagnati dall'hastag #andràtuttobene. Tra le pagine Facebook spicca "Le bimbe di Giuseppe Conte" con oltre 70 mila like seguita da "Le contessine"; senza contare le condivisioni su Twitter, dove il nome del Presidente è diventato una tendenza. Nel giro di poche settimane il nostro leader è passato da "avvocato d'Italia" a "Premier più sexy d'Europa".

