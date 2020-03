La Messa con l'Arcivescovo

La celebrazione per la quinta domenica di Quaresima, senza fedeli in accordo con le disposizioni governative, trasmessa a partire dalle 11 su Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e canale YouTube Chiesadimilano.it.

Domenica 29 marzo, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica della quinta domenica di Quaresima.

La celebrazione avrà luogo in Duomo senza la presenza dei fedeli, in ottemperanza alle disposizioni governative, e sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it, canale YouTube chiesadimilano.it collegandosi da pc, tablet, smartphone e smart tv.

Al momento della Comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione spirituale. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia.