Casorezzo: 12 i casi di Covid-19

Dodici casi di cui quattro ricoveri. Il sindaco Pierluca Oldani aggiorna i suoi concittadini riguardo alla situazione del contagio da Covid-19 nel comune di Casorezzo. E invita i cittadini a osservare puntualmente quanto diramato con costanti aggiornamenti a livello nazionale e poi declinato a livello locale. Ma aggiunge a questo la necessità di fare sentire a chi è affetto dal contagio la forza di una comunità piccola ma fiera quale è quella casorezzese: "facciamo sentire a queste persone e ai loro familiari - scrive - tutto il calore e la vicinanza della nostra comunità, ora più che mai rispettiamo le indicazioni". Perché, aggiunge, "non possiamo e non vogliamo continuare a passare le giornate contando le ambulanze che arrivano in paese". Una colonna sonora, quella delle sirene di chi trasporta i malati in ospedale, che in questo periodo si è purtroppo fatta più consistente. E che, per essere tenuta a volume basso, cioè a bassa frequenza di sonorità, esige un comportamento responsabile di tutti.