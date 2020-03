Vanzaghello: tre casi con un decesso

L'aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Vanzaghello, da parte del sindaco Arconte Gatti: "In totale sono tre le persone positive, di cui una, purtroppo, deceduta".

Tre i casi complessivi, di cui uno, purtroppo, deceduto, di persone positive al Coronavirus a Vanzaghello. L'aggiornamento arriva direttamente dal sindaco Arconte Gatti: "In questo momento sono in contatto diretto con le famiglie, che sono in quarantena domiciliare preventiva e mi conforta il fatto che stanno bene - dice il primo cittadino - Voglio, quindi, ricordare e ribadire nuovamente che l'unico atteggiamento per poter rallentare il diffondersi del virus è restare a casa. Una regola che, ormai, è un'imposizione, una priorità a cui tutti dobbiamo attenerci; il non rispetto, perché vedo che ancora troppa gente si muove per il paese in maniera appropriata, comporta, oltre che mettere a repentaglio la propria salute, anche quella degli altri vanzaghellesi".