Il 3 aprile, giorno in cui è programmata l'uscita mondiale della quarta stagione della serie tv “La Casa di Carta”, uscirà su tutte le piattaforme digitali “BELLA CHAO” (Intemezzo / The Orchard), versione rivisitata in lingua spagnola del celebre canto popolare italiano “Bella ciao” realizzato dal compositore, cantante e chitarrista argentino (napoletano d’adozione) DIEGO MORENO.

Il brano, disponibile in pre – save al link https://orcd.co/bellachao, sarà contenuto nel nuovo album di inediti in uscita in autunno.

Inoltre, l’artista oggi, giovedì 26 marzo, si esibirà in diretta da casa alle ore 21.00 aderendo all’iniziativa #NonFermiamoLaCultura promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Il cantante argentino per l’occasione, oltre ad eseguire i successi del suo repertorio, presenterà in anteprima “Bella Chao” e l’inedito “Piove (Canzone Allegra)”, brani estratti dal nuovo album in uscita in autunno.

Sarà possibile assistere al mini live di Diego Moreno collegandosi al seguente link: www.facebook.com/assessoratoallaculturaealturismodelcomunedinapoli/.

La versione di “Bella Chao”, riconosciuta dalla SIAE come opera unica per testo e sonorità, è stata pubblicata per la prima volta all’interno di “Venceremos – Che Vive!”, un doppio album basato sulla vita di Che Guevara, prodotto da Roy Tarrant. Il brano ha riscontrato un esponenziale successo di pubblico tanto che la voce di Diego Moreno e l’originale arrangiamento iniziarono ad essere utilizzati da altri utenti per la realizzazione di numerosi video su YouTube registrando oltre 40 milioni di visualizzazioni e influenzando anche gli autori della celebre serie tv “La Casa Di Carta”.

Diego Moreno è conosciuto al pubblico per aver dato vita ad un linguaggio musicale originale e coinvolgente che unisce il ritmo latino del Sud America alla magia della musica napoletana, caratteristica emersa soprattutto nel disco “Tango Scugnizzo” (2008) che si è aggiudicato nel 2014 il Premio Masaniello e nel 2020 il Premio Nicolardi.

Nel corso della sua carriera ha realizzato numerosi progetti musicali ma anche letterali come “La voce del Tango. Il mio Don Carlos Gardel” (edito oggi in Italia da Stampa Alternativa), un libro/CD sulla vita del più grande cantante di tango di tutti i tempi Carlos Gardel.

Parallelamente alla carriera da solista, Diego Moreno ha collaborato per diversi anni con Fred Bongusto curando gli arrangiamenti di più di 30 dei suoi brani, e ha partecipato alla realizzazione del progetto “Poeta Massimo”, poesie di Massimo Troisi musicate da Enzo Decaro. Nel 2018 ha pubblicato il progetto “Che Bella Idea! Canzoni di BuOngustO”, un viaggio nella melodia italiana d’eccellenza, parte dell'opera di Fred Bongusto, composto da brani che hanno lasciato il segno nell'immaginario collettivo italiano, e non solo, che vanta tra gli ospiti Peppino Di Capri, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Paolo Fresu, Maria Nazionale, Valentina Stella e Antonio Onorato. Nel 2019 Diego Moreno ha girato l’Italia in tour interpretando come baritono i ruoli di Porteño Gorriòn con sueño, Ladròn Antiguo Mayor e El Payador nell’opera di Astor Piazzolla “Maria De Buenos Aires” insieme a Michele Placido, Alina Di Polito e Vincenzo Bocciarielli.