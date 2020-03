Un Bonelli al giorno

L'iniziativa di Sergio Bonelli Editore permette agli appassionati di fumetti di ricevere fino al 5 aprile un fumetto digitale al giorno da leggere comodamente a casa.

La reclusione forzata di questi giorni richiede anche fantasia per far passare il tempo. C'è chi si diletta nella sperimentazione di nuove pietanze in cucina, chi coltiva i propri hobby, chi recupera il mare di serie tv rimaste in sospeso e chi, invece, si tuffa nella lettura. Proprio per alleviare questa sete di avventure di carta, Sergio Bonelli Editore ha scelto di venire incontro agli appassionati lettori offrendo loro gratuitamente, ogni giorno, un albo in PDF. Ecco che l'iniziativa #aCasaConBonelli si arricchisce dei primi numeri dei personaggi più amati della casa editrice milanese, così i lettori potranno evadere con la fantasia nel Far West di 'Tex', nella Londra spaventosa di 'Dylan Dog', nella foresta di Darkwood di 'Zagor', nell'Amazzonia di 'Mister No', oppure volare nello spazio con 'Nathan Never', esplorare i mille mondi di 'Martin Mystère', scoprire gli intrighi della Garden City di 'Julia', combattere creature fantastiche con 'Dragonero', visitare la misteriosa Napoli del 'Commissario Ricciardi'...

Potete trovare la lista in aggiornamento nel sito ufficiale di Sergio Bonelli Editore. Salvatelo nei preferiti!