'Lucca Comics&Games': online e Rai

Viste le recenti restrizioni la manifestazione dedicata ai fumetti, giochi e intrattenimento di Lucca si trasforma in un enorme evento digitale.

Lucca Comics & Games, la storica manifestazione internazionale che ogni anno si tiene a Lucca dedicata al mondo dell’intrattenimento a 360 gradi, quest’anno assume un nuovo nome: Lucca Changes. Cambiano le modalità, ma restano le date dal 29 ottobre al 1 novembre e i contenuti, che offriranno comunque una panoramica sul mondo dei fumetti, dei giochi da tavolo, di ruolo e videogiochi, serie tv e, cinema. Già con l’avvento della pandemia l’organizzazione ha fatto in modo di rendere tutti i contenuti scalabili in base alle necessità di emergenza. Se inizialmente era prevista una piccola porzione visitabile dal pubblico, ben diversa dal fiume in piena di appassionati che negli anni precedenti si riversavano tra le vie della città, il recente decreto ha richiesto una prudenza ancora maggiore. Tutto il programma, infatti, ora sarà fruibile gratuitamente via web dal sito Luccachanges.com e grazie alla main media partnership con Rai attraverso Rai 4, Rai Radio 2 e Rai Play. Un cambiamento repentino, ma anche un modo per migliorare l’esperienza che si potrà riproporre nelle edizioni successive.

Lucca un po’ più vicina con i Campfire

Vero. L’evento si svolge in una cittadina toscana e quindi coinvolge relativamente poco i paesi del nostro territorio, ma da questa edizione si sono attivati negozi di settore come fumetterie, librerie e rivenditori di giochi per portare un po’ di Lucca Comics & Games in tutta Italia. Gli eventi organizzati in sede, per motivi di sicurezza, verranno trasmessi online, ma i negozi rimangono comunque degli avamposti della manifestazione, dove potrete trovare gadget esclusivi e la Bag of Lucca: una borsa ricca di novità. Acquistandola si potrà richiedere anche uno sconto per l’ingresso alla prossima edizione. Potete trovare il Campfire più vicino a voi attraverso questo link.

Quest’anno si perderà sicuramente l’aspetto più tangibile della manifestazione, fatto dalla ricerca del fumetto perfetto, gli abbracci con gli amici lontani che si vedono di rado, le foto insieme ai cosplayer, la dedica dal proprio autore preferito. Ma è anche l’occasione per permettere veramente a tutti, anche a chi non è mai riuscito a partecipare, di vivere i contenuti altrettanto importanti come le performance degli artisti, le interviste e le presentazioni delle novità direttamente dagli autori, conferenze, seminari e molto altro ancora. Paradossalmente, Lucca Comics & Games, ora Lucca Changes, non è mai stata così vicina agli appassionati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro