Aeronautica: cento anni tra le nuovle

Il 28 marzo la nostra Aeronautica Militare ha festeggiato i cento anni dalla fondazione. Per celebrare il traguardo tutti i reparti d’Italia hanno organizzato manifestazioni ed eventi a tema aeronautico per far conoscere la storia dell’aviazione. Il vicino aeroporto militare di Cameri ha partecipato alla ricorrenza aprendo le porte al pubblico che ha ammirato fin dall’ingresso il passato e il presente del volo, grazie all’esposizione statica della Gabarda in tela e legno del 1912 e dell’Eurofighter oggi in servizio. Il mitico F-104 con la livrea tigrata e gli altri aerei in mostra hanno attirato la curiosità dei numerosissimi ospiti. Le principali attrazioni sono state il cockpit dello Starfighter che offriva a chiunque l’emozione di sedersi ai comandi per scoprire il funzionamento di questa straordinaria macchina e l’area museale che raccoglie cimeli come fotografie, cartoline, uniformi, attrezzature e documenti originali. Quest’ultimo, insieme alla proiezione di filmati, è una testimonianza dell’epoca pionieristica dei primi voli fino all’utilizzo in ambiti non solo militari ma anche al servizio delle emergenze italiane e internazionali, per aiutare chi fosse colpito da disastri naturali e per il trasporto tempestivo di materiali medici e soccorso. Inoltre largo al futuro, con gli incontri di orientamento per i giovani che volessero intraprendere la carriera aeronautica. Il passaggio, poi, nel pomeriggio, di Tornado per un saluto ha regalato grandi emozioni ai presenti.

