Cuggiono: situazione e servizi

I servizi attivati per i cittadini sono reperibili sul sito del Comune. I casi di Covid-19 sono al momento 8.

Cuggiono rimane una realtà sospesa, con cittadini alla continua ricerca di informazioni e aggiornamenti sulla situazione Coronavirus, sia sui social network sia con il passaparola.

Le comunicazioni ufficiali, dei servizi alla cittadinanza, stanno uscendo a mano a mano sul sito del Comune.

Per i casi censiti, invece, le certezze riusciamo a ricavarle da fonti esterne e al momento il conteggio porta a 8 casi di positività al Coronavirus (di cui purtroppo 3 decessi). Diverse le persone però sottoposte a quarantena, mentre altre sono in attesa di tampone per verificare eventuali positività.

Tornando ai servizi ai cittadini, l'Amministrazione segnala:

NUMERI TELEFONICI

INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS: 800 89 45 45

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL’INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI.

PER RICHIEDERE LA CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO:

CONTATTARE IL NUMERO DI AZZURRA SOCCORSO: 02/97240032

DA LUNEDI A VENERDI DALLE 9.30 ALLE 11

COMUNICARE IL CODICE N.R.E.,OPPURE SE LA PRESCRIZIONE È PRESSO IL VOSTRO DOMICILIO O DAL MEDICO DI BASE. COMUNICATE ANCHE PRESSO QUALE FARMACIA PREFERITE ACQUISTARE:

FARMACIA dott. STERLE ALBERTO – tel.02/974085 – Piazza San Giorgio

FARMACIA ARMANDOLA – tel.02/974093 – Piazza della Vittoria

UN VOLONTARIO SI RECHERÀ PRESSO LA VOSTRA ABITAZIONE PER RECUPERARE IL CODICE N.R.E.OPPURE LA PRESCRIZIONE, IL CODICE FISCALE ED I CONTANTI (INSERIRE TUTTO IN BUSTA CHIUSA). IL FARMACO SARÀ CONSEGNATO CON SCONTRINO E RESTO AL VOSTRO DOMICILIO ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO.

PASTI A DOMICILIO

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - I SERVIZI UTILI PER RIMANERE IN CASA

CONSEGNA PASTO A DOMICILIO

Il servizio è disponibile: da lunedì a venerdì per pranzo e cena-sabato a pranzo

Costo del servizio: € 5,15 a pasto (primo, secondo con contorno, pane, frutta).

L’attivazione deve essere concordata con l’Ufficio Servizi Sociali, contattando i seguenti recapiti: 02/97263242 – 02/97263219 – 02/97263221

SPESA A DOMICILIO

Aderiscono al servizio di consegna della spesa al domicilio i seguenti commercianti:

ALIMENTARI SILMAR: 02/97240607; 339/7560290

DOLCIDEA di Gabriella Pandini: 347/4515637; dolcideaonline [at] gmail [dot] comF

RUTTA E VERDURA di Colombo Gloria: 339/7117694

FRUTTA E VERDURA FINARDI: 02/974195

FRUTTA E VERDURA Grolla Mauro: 339/5747922

LA CLEMENTINA Azienda Agricola di Martina Silvani: 347/0017309; 349/7133211

MACELLERIA F.LLI GARAVAGLIA: 02/974087

PANETTERIA PRESTINEE: 02/9747481

PESCHERIA DE LIO FIORENZO: 02/9746853

SALUMERIA CATTANEO: 02/974531

BEVEX Snc: 02/974308; 02/974063 (lun-sab 8-12:30); amministrazione [at] bevex [dot] eu

ERBORISTERIA L'ANGOLO DELLA NATURA: 02/974058; 347/3406296

Orari di consegna, modalità di pagamento ed eventuali rimborsi per il servizio a domicilio saranno concordati al momento dell’ordine.

Elenco completo delle attività commerciali

Segnaliamo inoltre questo strumento che elenca i negozianti di Cuggiono che effettuano consegne a domicilio, nel periodo di emergenza legata al Coronavirus. Se ulteriori negozi/servizi desiderano aggiungersi possono scrivere nella sezione dei 'Contatti' per essere inseriti: https://cuggionoconsegne.wordpress.com/

Per ulteriori informazioni:

COMUNE DI CUGGIONO

Ufficio Servizi Sociali: 02/97263219 –221A

ssistente Sociale: 02/97263242

Polizia Locale: 02/97241127

CHIUSURE

Sicuramente fino al 3 aprile, ma in realtà fino a necessità, rimarrano chiusi cimitero, piattaforma ecologica, Parco di Villa Annoni e biblioteca.