COVID-19: un decesso a Nosate

Purtroppo l'unico cittadino risultato positivo al Coronavirus in paese è morto nelle scorse ore. La comunicazione e il cordoglio del sindaco a nome dell'intera comunità.

Purtroppo una notizia triste per la comunità di Nosate. Nemmeno poche ore dopo, infatti, l'ufficialità di una persona positiva al Coronavirus nel piccolo paese del nostro territorio ecco una seconda comunicazione per informare che la stessa, nella mattinata di oggi, è deceduta. "Cari concittadini, purtroppo con molto sconforto vi devo comunicare che l’unica persona positiva al COVID-19 nel nostro comune è deceduta stamane, in ospedale, dov’era ricoverata - ha scritto il sindaco Roberto Cattaneo - Per prima cosa voglio esprimere, a nome di tutti Voi e dell’Amministrazione, la mia vicinanza alla famiglia in questo momento così doloroso. È un periodo difficile, dove l’affetto di cari, amici e parenti non può esser "visto e toccato con mano", ma sicuramente va a loro il nostro pensiero e la nostra preghiera".