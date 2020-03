Mascherine alla San Giuseppe

La grande solidarietà in un periodo difficile e complicato. Mascherine in dono alla casa di riposo San Giuseppe, grazie a Conceria Stefania e Associazione Islamica Castanese.

La solidarietà fatta di semplici gesti, ma mai come in questo momento di criticità e difficoltà (l'emergenza Coronavirus) fondamentali. E, così, il tempo di quell'appello a nome della casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo, per reperire mascherine, al fine di consentire al personale sanitario di continuare ad assistere gli anziani degenti nella massima sicurezza e tutela, ed ecco che, subito, la risposta è stata positiva. O meglio, le risposte: già, perché, da una parte sono arrivate ben 150 preziosissime mascherine, donate dalla Conceria Stefania, dall'altra anche quelle (ormai quasi introvabili) FFP2, portate dall'Associazione Islamica Castanese. "Grazie a tutti voi - commentano dalla struttura castanese - E un ringraziamento anche al sindaco Giuseppe Pignatiello che ha coordinato queste donazioni. Siamo commossi del vostro aiuto e della vicinanza. Non ci sentiamo più soli; ci avete donato più di semplici oggetti, per quanto preziosi. Ci avete donato forza, speranza e nuove energie per lottare e prenderci cura dei più fragili. Usciremo da questa emergenza e ne usciremo grazie a persone come voi".