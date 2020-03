Incendio in una ditta a Gallarate

Densa nube nera nel cielo di Gallarate per un incendio divampato nella storica ditta Gallazzi che produce materie plastiche. "Per precauzione, si invitano i cittadini di Gallarate e quelli delle aree verso cui si sposta la nube a rimanere in casa e a tener chiuse le finestre".

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, in un'azienda (che produce film in PVC) a Gallarate. Fumo e fiamme hanno cominciato a divampare nella storica ditta di materie plastiche Gallazzi di Cedrate.

Prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio, Somma Lombardo e Varese con due autopompe e un'autoscala. Non si sono registrati feriti.

La colonna di denso fumo nero che si è alzata in cielo ha allertato però i cittadini, anche da lontano.

“I Vigili del Fuoco - riferisce il sindaco di Gallarate Andrea Cassani - mi hanno detto che in particolari condizioni gli incendi di PVC possono generare diossina, quindi è importante rimanere in casa sia a Gallarate ma anche nelle aree verso cui si sta spostando la nube”. Per precauzione meglio tenere chiuse le finestre.