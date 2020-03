Aggiornamenti telefonici

L'Amministrazione comunale di Parabiago ha attivato il servizio 'Alert system', per tenere costantemente informata la cittadinanza sulle misure messe in campo nel territorio.

Sempre più vicino ai cittadini, per garantire una costante interazione e venire incontro così alle loro esigenze primarie in questi convulsi giorni di COVID-19. L'Amministrazione comunale di Parabiago ha attivato un'iniziativa chiamata 'Alert system' che le consentirà di raggiungere le utenze telefoniche fisse dei parabiaghesi attraverso un messaggio vocale. Chi non è troppo tecnologico e non si serve abitualmente di canali social quali Facebook, Whatsapp e consimili non avrà , quindi, di che preoccuparsi. Sarà comunque raggiungibile ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza. "Abbiamo attivato un sistema - spiega il sindaco Raffaele Cucchi - che permette di inoltrare un messaggio vocale a tutti i cittadini di Parabiago che hanno il telefono fisso. Ci permette di informarli delle nuove misure messe in campo dall'Amministrazione comunale". Il nuovo servizio porta con sé un appello annesso mai abbastanza ripetuto in questi giorni: "il sistema serve anche per ricordarvi di restare a casa".