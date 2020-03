COVID-19: 11 casi a Busto Garolfo

Sono 11 i cittadini di Busto Garolfo positivi al Coronavirus: qualcuno è stato dimesso dall'ospedale e anche i ricoverati stanno migliorando. Una persona in terapia intensiva.

Un messaggio sulla sua pagina Facebook, per informare la cittadinanza della situazione Coronavirus in paese. "L'aggiornamento ATS porta, purtroppo, i casi di contagio a 11. Qualcuno è stato dimesso dall'ospedale, sta molto meglio e non ha più febbre. Anche i ricoverati stanno migliorando. Una persona, purtroppo, è in terapia intensiva - ha scritto il sindaco di Busto Garolfo e Olcella, Susanna Biondi - Il Centro Operativo Comunale ha attivato tutte le procedure di sostegno agli ammalati, alle loro famiglie e a tutta la comunità. Contiamo sull'apporto di un gruppo di cittadini volontari che svolgono attività non rischiose ma di grande utilità e che sono stati preventivamente formati, come i commercianti che eseguono le consegne a domicilio, dalla nostra concittadina Silvia Re, infermiera presso il reparto di malattie infettive di Legnano. A tutti loro desidero esprimere il nostro più sincero ringraziamento. Continuano i controlli delle Forze dell'Ordine che procedono a denunciare coloro che non rispettano le limitazioni imposte dal decreto in vigore.