Consacrazione al cuore di Maria

La preghiera in un momento tanto critico e delicato come quello che stiamo vivendo. Un momento per rivolgersi a Maria nell'emergenza Coronavirus che, ormai da settimane e settimane, si sta confrontando tutta la nostra regione e l'Italia intera. Così, ecco che domenica 22 marzo, al termine della Santa Messa delle 10 in onore a San Giuseppe, il parroco di Vanzaghello, don Armando, reciterà, appunto, la preghiera di rinnovo dell'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, con il sindaco Arconte Gatti che pronuncerà l'atto di affidamento del paese alla Vergine. Tutta la cittadinanza è invitata a seguire la preghiera attraverso il sito internet della Parrocchia (www.parrocchiavanzaghello.it) ed i canali di comunicazione parrocchiali.