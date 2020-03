COVID-19: un morto ad Arconate

La comunicazione arriva da un messaggio dell'assessore Francesco Colombo. "Purtroppo un nostro concittadino ci ha lasciati. Le condoglianze e l'abbraccio di tutta la comunità".

"Non è semplice dirlo, ma oggi, purtroppo, Arconate piange un suo concittadino". Il messaggio è dell'assessore Francesco Colombo, per informare gli arconatesi della scomparsa di un cittadino, risultato positivo al Coronavirus. "Non possiamo naturalmente fare il nome di chi ci ha lasciato, ma permettetemi di mandare un abbraccio a tutta la sua famiglia e, in particolare, al suo affezionato nipote. Un nipote legato al suo nonno. Un nipote dalla gentilezza e dalla tenerezza innata, che negli ultimi anni ha lavorato con noi per rendere Arconate un paese più allegro e vivace. A chi oggi piange il proprio papà o nonno, le condoglianze più sincere e l'abbraccio di tutta la comunità". Accanto a questa triste notizia, poi, ecco i dati aggiornati di Ats sulla situazione in paese e che vede 5 casi in totale (1 persona, appunto, deceduta, 2 in cura presso il proprio domicilio e 2 dimessi dall'ospedale e ormai in fase di guarigione).