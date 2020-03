Coronavirus a Cuggiono

L'ufficialità da Ats non viene in realtà comunicata ai cittadini ma sono ormai certi, purtroppo, un decesso e almeno sei casi di cittadini positivi.

Biblioteca e Parco di Villa Annoni chiusi, almeno, fino al 3 aprile; attivazione di alcuni servizi per i cittadini over 65 o con difficoltà di spostamento.

Ma notizie certe sulla diffusione del contagio e quanto l'emergenza Coronavirus colpisca la comunità cuggionese non ce ne sono. Nonostante vari appelli e una perplessità crescente, nella popolazione, giustamente preoccupata, nessuno, ancora, comunica ufficialmente la situazione cittadina.

Una fase straordinaria prevederebbe risposte straordinarie, che vadano oltre le normali procedure e adempienze di legge e forse, quando tutto questo sarà finito, e ci sarà una nuova amministrazione, bisognerà rispondere di quanto fatto o non fatto.

Intanto, però, l'emergenza Coronavirus in paese registra il primo decesso e, purtroppo, almeno altri sei casi di pazienti positivi.

A Cuggiono, così come in tutti i paesi, è una rincorsa e un susseguirsi di "chi è? come sta? chi è il contagiato?". Le domande si scontrano con la doverosa privacy e il dolore e l'ansia familiare delle persone coinvolte.

Ma è bene chiarire: i casi emersi sono frutto di un periodo di incubazione del virus dai 4 ai 14 giorni precedenti. La persona è contagiosa anche nel momento in cui è asintomatica (quindi potenzialmente uno pensa di poter andare in giro, perchè si sente bene, e intanto contagia altri). Per questo l’unica misura è l’autoisolamento.

Tutte le persone entrate in contatto con un paziente positivo vengono comunque avvisate da ATS per essere messe strettamente in quarantena, ma il consiglio è che tutti ipotizzino di essere stati a contatto con qualcuno di potenzialmente positivo, così da rimanere in casa ed evitare che, se per sbaglio positivi (anche se magari asintomatici), contribuiscano al diffondersi del virus.