Piscina Games: 30 anni di storia

Era il 1990, l’anno dei Mondiali, e in quella Primavera nella testa di tre colleghi si instillò l’idea di fondare una Società per la gestione delle attività motorie e sportive, per dare spazio alla loro personale voglia di crescere. Dopo aver frequentato l’I.S.E.F. e dopo anni di lavoro presso altre società e cooperative della zona, Garagiola Giampiero, Verrigni Andrea e Carato Flavio, sentivano il bisogno di creare qualcosa di personale. Ecco quindi che prende vita la Società GAMES snc (Gestione Attività Motorie E Sportive) e tra piccoli corsi e attività inizia anche l’avventura nella Piscina di Cuggiono.

Già nell’estate dello stesso anno, infatti, la GAMES snc fornisce personale, in pratica i tre soci stessi, per l’assistenza bagnanti a dare forza ai dipendenti del Comune a cui era ancora affidata la gestione della struttura Cuggionese. Col passare degli anni, oltre ad organizzare corsi presso palestre e gestire impianti sportivi, la GAMES consolida il rapporto con l’Amministrazione di Cuggiono, unendo all’Assistenza Bagnanti anche la propria esperienza nei corsi di nuoto, acquisita negli anni e nei lavori precedenti. Un lavoro apprezzato sempre di più dai diversi Sindaci che si sono susseguiti alla guida del paese finché, alla fine del secolo scorso, viene accettata la proposta di una Gestione completa della struttura a fronte di un investimento impegnativo nella struttura da parte della Società.

La Piscina così cambia pelle, si rinnova, si modernizza, mantenendo però la sua forma e idea iniziale. Rimane la struttura coperta per i corsi di nuoto e le attività in acqua e l’impianto scoperto forte del suo ultradecennale parco alberato. Una struttura difficile e impegnativa che mette alla prova costantemente la Società che però garantisce sempre un livello di qualità e igiene ottimale grazie a costanti interventi di manutenzione. Una fatica che i tre soci e i validi collaboratori, davvero tantissimi in questi anni, hanno sopportato con pazienza mettendo tutta la propria professionalità e passione al servizio di un’idea in cui credono. Una storia lunga fatta di fatti e persone che sono transitati per quell’ingresso che è ancora lo stesso di trent’anni fa e che è a sua volta lo stesso della fondazione del lontano 1972. Una storia che qualcuno ricorda fin dall’inizio e per molti è solo presente. Dopo trent’anni la GAMES snc è ancora in Piscina a Cuggiono, oggi come allora cercando di dare il meglio possibile ai clienti, speriamo per molti anni ancora.