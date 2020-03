Un 'FantAiuto' contro il virus

Non è per niente un gioco, ma da un gioco si può dare il proprio sostegno ed aiuto. E così un gruppo di ragazzi hanno deciso di donare il montepremi del Fantacalcio all'ospedale Sacco.

Non è per niente un gioco, anzi, ma da un gioco si può, invece, dare il proprio sostegno ed aiuto in un momento tanto complicato come quello con il quale, purtroppo, proprio in queste settimane ci stiamo confrontando tutti quanti. Perchè, non appena è scoppiata l'emergenza Coronavirus, ecco che un gruppo di ragazzi del nostro territorio (senza perdere tempo) si è, subito, chiesto che cosa avrebbe potuto fare di concreto per contribuire, nel suo piccolo, a fronteggiare la situazione. E da appassionati di calcio e, più nello specifico, di fantacalcio (il passatempo che vede coinvolti diversi giovani e non solo e che proprio fa riferimento al mondo del pallone), alla fine, l'idea è stata quella di donare l'intera quota del montepremi finale all'ospedale Sacco di Milano, per il reparto di terapia intensiva che lotta per salvare più vite possibili in una situazione di allerta nazionale. "Tutto nasce tramite i social - spiegano i giovani (di Turbigo, Robecchetto con Induno e Malvaglio) - Dalla community Calciatori Brutti (assieme anche a Gli Autogol, Chiamarsi Bomber e Sos Fanta) è stata, infatti, lanciata una raccolta fondi a favore dei nosocomi che sono in prima linea per combattere il COVID.19. Da qui, allora, ci siamo mossi e abbiamo fatto la donazione tramite un'apposita piattaforma. Certo sono semplici gesti, però siamo convinti che per superare il bruttissimo periodo e cercare di farlo il prima possibile, c'è bisogno della collaborazione di tutti. Ci sono medici e infermieri che, da giorni e giorni ormai, sono in campo, ciascuno di loro ha bisogno del nostro sostegno e di ogni strumento necessario e fondamentale per la salute dei tanti pazienti che continuano ad arrivare negli ospedali".