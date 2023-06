DST: openday pallavolo

La società turbighese è pronta ad ampliare la propria offerta sportiva anche sul territorio di Robecchetto. Per tutto giugno gli open day saranno gratuiti.

Un'opportunità importante per lo sviluppo territoriale della pallavolo, anche per l'utenza maschile che di solito è minoritaria per il volley. La DST Turbigo è pronta, grazie anche al patrocinio dell'Amministrazione comunale, a portare la pallavolo maschile anche a Robecchetto.

Per tutto il mese di giugno è possibile prenotare il proprio open day gratuito presso la palestra della scuola primaria. Per le atlete la squadra offre tre under, 12, 14 e 16, mentre per la maschile le due categorie sono under 13 e 15.

La presenza è prenotabile al numero 347 548 0198.

