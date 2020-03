Comune e Croce Azzurra di Buscate insieme per una serie di servizi rivolti alla cittadinanza. Consegna a domicilio di alimenti e farmaci, pasti a casa e segretariato sociale.

Uniti nell'emergenza Coronavirus. Da una parte, infatti, ecco l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, dall'altra, invece, la Croce Azzurra di Buscate... insieme per una serie di servizi gratuiti rivolti alla cittadinanza. Più nello specifico, si tratta della consegna a domicilio di alimenti, farmaci e beni di prima necessità per le persone anziane che vivono sole e per i nuclei familiari in condizione di fragilità. Per usufruirne, poi, contattare, dalle 9 alle 11 (da lunedì a domenica) il numero 0331/802146 (segnalando i prodotti da acquistare), quindi, la stessa Croce Azzurra chiamerà i punti vendita per l'ordinazione e, infine, un volontario si recherà presso la vostra abitazione per ritirare l'ammontare della spesa ed eventuali ricette mediche (segnalare preferenza tra originale o generico e codice fiscale da inserire nello scontrino), riportandovi successivamente il tutto. Ma non è finita qui, perché, in parallelo, ci sono già anche altri servizi attivi, quali, ad esempio, i pasti a domicilio (telefonare allo 0331/308944) e il segretariato sociale telefonico (da lunedì 16 marzo, al 388/3016476 Alice Venenich; lunedì-giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 9 alle 13; ascolto dei bisogni, accoglienza e orientamento per richieste di informazione e aiuto).