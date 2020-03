La Lega correrà a Cuggiono

"La Lega vaglierà idee e programmi e resterà aperta a tutti coloro che condividono un progetto comune per Cuggiono e Castelletto" - afferma Yuri Garagiola.

L’ultimo sindaco di Cuggiono e Castelletto, Maria Teresa Perletti, e altri militanti della sezione locale della Lega non si esprimono in merito alla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia il partito non sarà assente dalla competizione elettorale di fine maggio (o più probabilmente autunno).

"La Lega vaglierà idee e programmi e resterà aperta a tutti coloro che condividono un progetto comune per Cuggiono e Castelletto - afferma Yuri Garagiola, esponente del Carroccio - Di certo nessuno vuole un ulteriore immobilismo amministrativo; il nostro partito giocherà la partita anche a Cuggiono, ma sarebbe una mancanza di rispetto verso i cittadini riprodurre la situazione verificatasi nei mesi scorsi". Pertanto sembra sia escluso il dialogo con quella parte della maggioranza che ha contribuito a concludere prematuramente l’ultima esperienza amministrativa.

"I personalismi non devono gravare su Cuggiono e Castelletto - conclude Garagiola - In futuro sarà data importanza, oltre all'attività amministrativa vera e propria, anche alla comunicazione, sia per spiegare i provvedimenti ai cittadini sia per ascoltare le loro necessità".