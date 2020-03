Niente distanze: scattano sanzioni

La Polizia locale è intervenuta nelle scorse ore in un negozio di generi alimentari del paese. Non erano rispettate le distanze minime come previsto dal decreto. Controlli mirati e costanti.

Il divieto è chiaro e preciso 'Niente assembramenti all'aperto e nei locali', le direttive, poi, altrettanto specifiche 'Mantenere la distanza minima stabilita'. E, così, ecco che, proprio nelle scorse, la Polizia locale di Turbigo ha dovuto intervenire in un negozio di generi alimentari in centro paese. Dentro, infatti, c'erano diverse persone e, appunto, non si sta rispettando quella che era la distanza. "La pattuglia ha verificato la situazione - spiegano dal comando - E, quindi, sono scattate le relative sanzioni come previsto dal decreto". Ma l'attività degli agenti turbighesi non si ferma qui, anzi. Controlli e monitoraggio costante su tutto il territorio, proprio per avere un quadro dettagliato delle singole situazioni, pronti a muoversi con le precise sanzioni. "I cittadini devono rendersi conto che ci sono delle regole da rispettare e dei divieti precisi - conclude il comandante Fabrizio Rudoni - Chi non li seguirà, verrà sanzionato secondo quanto previsto dal decreto".