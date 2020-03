Servizi a domicilio per over 65

L'iniziativa attivata dal Comune di Robecchetto con Induno e Malvaglio. Un aiuto e un sostegno concreto per fronteggiare assieme l'emergenza Coronavirus. Ecco il numero verde.

Pasti, alimenti, farmaci e beni di prima necessità: mai come in questo momento di emergenza (l'importante battaglia che tutto il nostro Paese sta combattendo contro il Coronavirus) è necessario fare squadre ed aiutarsi. Lo sa bene l'Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno e Malvaglio che ha deciso di scendere in campo, in prima linea, con un servizio di sostegno ai cittadini con più di 65 anni, con patologie, sole e prive di una rete familiare o di vicinato che le possono stare accanto. Più nello specifico, il sindaco Giorgio Braga e la 'sua' squadra stanno promuovendo un supporto nello svolgimento delle piccole adempienze (quali, ad esempio, il pagamento delle utenze domestiche e il ritiro delle prescrizioni mediche) e attraverso la consegna a domicilio, appunto, di pasti, alimenti, farmaci e beni di prima necessità. Chi avesse bisogno, potrà contattare il numero verde 800232121, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.