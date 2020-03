"Una guerra da vincere insieme"

Anche un rocker ribelle come Pino Scotto sa quando è il momento di seguire le regole! L’artista invita tutti quanti a comportarsi responsabilmente.

"Stiamo combattendo una guerra che possiamo vincere solo se combattiamo tutti insieme – dichiara Pino Scotto – perciò seguiamo le regole, stiamo in casa!".

