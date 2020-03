Niente igienizzante

Viste le decisioni assunte nelle scorse ore, è stato sospeso il servizio di distribuzione soluzione igienizzante, programmato per domani mattina (13 marzo) a Turbigo.

Niente distribuzione di soluzione igienizzante. L'iniziativa, insomma, prevista per domani (venerdì 13 marzo) a Turbigo è stata sospesa. "Considerata la proposta del capo del Dipartimento di Protezione Civile di autocertificazione anche per uscire a piedi - si legge nella nota del sindaco Christian Garavaglia - in attesa di nuove eventuali limitazioni, sospendiamo e rinviamo la distribuzione del liquido igienizzante. La situazione è in continuo divenire, quindi portiamo pazienza e attendiamo nuove disposizioni. In seguito definiremo le modalità di distribuzione del liquido. Restate in contatto con i canali di comunicazione del Comune. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando in questo momento di difficoltà. Abbiamo la volontà di lavorare tutti insieme per il bene della cittadinanza. La collaborazione e l'aiuto di tutti sono fondamentali in questo periodo".