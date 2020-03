Il Comune in aiuto agli anziani

Emergenza Coronavirus: l'Amministrazione comunale ha attivato una serie di servizi per aiutare gli anziani. Spesa di alimenti e farmaci, pagamenti bollette, ritiro ricette, pasti, ecc...

Alimenti, farmaci, pagamenti, ricette mediche, ecc... Emergenza vuol dire anche e, soprattutto, aiutare gli altri e, così, ecco che il Comune di Turbigo, ancora una volta, è sceso in campo e lo ha fatto con un'iniziativa di sostegno e vicinanza concreta alle persone più anziane. "Il Governo raccomando, in particolar modo, appunto, agli anziani di evitare posti affollati e uscire solo se strettamente necessario - dicono - Per questo, come Amministrazione comunale vogliamo dare una mano ai cittadini soli con età superiore ai 65 anni e, partendo proprio da queste ore, sarà possibile a ciascuno di loro richiedere ai nostri uffici di effettuare la spesa di alimenti e farmaci, la consegna di prestito librario, il pagamento di bollette, commissioni e posta, il ritiro di ricette mediche e i pasti (a pagamento)". Per usufruire del servizio, contattare i Servizi Sociali al numero 0331/899143 - interno 2 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10). Da sottolineare che l'addetto comunale si recherà al domicilio dei richiedenti per ricevere la lista dei prodotti da acquistare e l'importo per il relativo pagamento. L'iniziativa, infine, è gratuita e sarà svolta dal personale comunale.