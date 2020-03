Distribuzione igienizzante

Verrà dato ai cittadini turbighesi nella mattinata di venerdì 13 marzo, dalle 9 alle 12, presso la sede della Protezione Civile in via Don Minzoni. Offerta dall'azienda 'Nowal Chimica'.

Tutti uniti per far fronte all'emergenza Coronavirus. E, proprio in questa direzione, si sta muovendo il Comune di Turbigo, grazie all'importante e fondamentale collaborazione della 'sua' Protezione Civile e Corpo Volontari Parco Ticino. Venerdì 13 marzo, infatti, dalle 9 alle 12, presso la sede della stessa Prociv (in via Don Minzoni), verrà distribuito gratuitamente soluzione idroalcolica igienizzante. Ricordiamo che tale servizio è riservato ai turbighesi ed è erogato ad un solo membro per famiglia. E' necessario, quindi, presentarsi con un contenitore (tipo spruzzino, dosatore per sapone, ecc...) di capacità massima di 300 ml. Tutto il materiale, infine, è stato donato dall'azienda 'Nowal Chimica' di Cuggiono, alla quale va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale e del paese.