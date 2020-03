Busto in sostegno dei cittadini

Il servizio di pasti a domicilio sarà svoto da soggetti che sono stati a suo tempo accreditati dal comune.

Pasti a domicilio, farmaci, generi di prima necessità. Cose che, alla fascia debole della popolazione, in questo momento emergenziale servono come l'aria per respirare. Il comune di Busto Garolfo, al riguardo, ha deciso di attivare un servizio rivolto ad anziani e persone bisognose del suo territorio. Il servizio di pasti a domicilio sarà svoto da soggetti che sono stati a suo tempo accreditati dal comune. Quello della consegna dei farmaci farà invece riferimento al personale socio-assistenziale. Infine, per i generi di prima necessità, l'iniziativa sarà svolta a braccetto con la consulta commercio. Per ogni tipologia di erogazione è stato attivato un numero di telefono specifico da contattare: per i pasti sarà 0331-56.20.53, per i farmaci 0331-56.10.51 e per i generi di prima necessità saranno disponibili nove esercizi i cui nomi e riferimenti sono indicati sul sito del comune. Che definisce l'iniziativa, visto il momento delicatissimo, come "dialto valore sociale per tutelare dai pericoli di contagio del corona virus le persone anziane e i più fragili".