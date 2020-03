Uno dei messaggi più esplici, davvero inequivocabili, lo ha lanciato il primo cittadino di Parabiago Raffaele Cucchi rivolgendosi alla cittadinanza.

Le indicazioni ci sono e precise: tra esse spicca il muoversi da casa solo se strettamente indispensabile. Perché con il Covid19, le drammatiche cronache di questi giorni in particolare in Lombardia lo certificano in modo lacerante, non ci si può proprio scherzare. Ma, dove i messaggi istituzionali rischiano di essere presi sottogamba, se ne impongono alcuni più forti e dirompenti che fanno capire a quali conseguenze si possa arrivare nel caso si tratti il coronavirus con imperdonabile leggerezza. E uno di questi messaggi, davvero inequivocabili, lo ha lanciato il primo cittadino di Parabiago Raffaele Cucchi rivolgendosi a quella parte di cittadinanza che si mostra un po' refrattaria alle indicazioni del Governo nazionale e recepite dagli enti locali. Una sola frase, secca ma di eloquenza limpida: "Meglio annoiato che intubato - scrive Cucchi - forse, con questo messaggio, arriva meglio il concetto". A buon intenditor...