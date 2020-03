Villa Rosales diverrà RSA

“La Villa è stata venduta nel suo intero comparto: piano nobile, parco storico e il lotto edificabile, quello che dà su Via Cavallotti"

Villa Rosales è stata venduta a un committente privato. Cuore di Buscate, di proprietà del marchese Gaspare III Ordoño de Rosales, divenuta nei primi del Novecento proprietà del senatore Mario Abbiate, oggi la villa appare come un vecchio rudere abbandonato. Ma presto non lo sarà più: al suo posto sorgerà una RSA.

Proprio a questo proposito si è tenuta una commissione urbanistica a porte chiuse, presieduta da Matteo Merenda, consigliere di minoranza del gruppo Buscate Possibile, il quale ha voluto capire meglio le intenzioni del committente.

“La Villa è stata venduta nel suo intero comparto: piano nobile, parco storico e il lotto edificabile, quello che dà su Via Cavallotti, per capirci – spiega Merenda – Ecco, la RSA dovrebbe sorgere su quel lato, mentre per la villa storica, che è sotto la tutela delle Belle Arti, l'intenzione del committente è quella di ristrutturarla solo in parte, quella che consentirebbe ai cittadini l'accesso al parco, mentre il resto al momento di lasciarla così”.

“Il nostro operato come politici è quello di sfruttare al massimo quest'opportunità per la cittadinanza buscatese. Come Presidente della Commissione Urbanistica spingerò affinché si provveda al restauro totale della villa storica. Mentre tutti insieme – l'Amministrazione, con noi e gli altri due gruppi consiliari, ma soprattutto con l'aiuto e il parere dei cittadini – cercheremo di ottenere benefici e convenzioni nell'interesse dei buscatesi, per un reale e proficuo utilizzo dello spazio che ne verrà fuori (oltre alla residenza per anziani, anche nuovi posti di lavoro, un parco da fruire nel cuore del paese, nuovi parcheggi...). Auspico che vi siano in futuro assemblee pubbliche: questo è un tema che riguarda tutti, un risultato che deve soddisfare le esigenze di tutti”.