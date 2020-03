Coronavirus: caso anche ad Arconate

Terzo caso, locale, odierno. Dopo Cuggiono e Busto Garolfo, arriva la conferma anche di un paziente positivo al COVID-19 ad Arconate.

Terzo caso, locale, odierno. Dopo Cuggiono e Busto Garolfo, arriva la conferma anche di un paziente positivo al COVID-19 ad Arconate. Lo ha annunciato in un video messaggio il Sindaco Sergio Calloni: "Siamo collegati con le strutture necessarie - commenta - purtroppo oggi ci è stato confermato il primo paziente arconatese. Ce lo aspettavamo, perchè ormai tutto il circondario è coinvolto, siamo preparati e attrezzati. Niente panico, seguiamo le vicende e stiamo tutti attenti. Evitiamo gli spostamenti non necessari. Deve prevalere il buon senso di tutti, per il bene di ognuno di noi. Non si arrivi mai a scegliere un paziente piuttosto che un altro. Ora staremo vicini alla famiglia del nostro paziente".