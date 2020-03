Coronavirus: primo caso a Cuggiono

Dopo una settimana in cui si rimbalzavano voci, segnalazioni e supposizioni... alla fine un primo caso, ufficiale, arriva anche a Cuggiono

Dopo una settimana in cui si rimbalzavano voci, segnalazioni e supposizioni... alla fine un primo caso, ufficiale, arriva anche a Cuggiono. Le notizie dei giorni scorsi su persone soccorse e ricoverate prima nell'Ospedale cittadino e poi in altre strutture, fortunatamente, non hanno dato riscontro ai test. Cosa che invece è avvenuta per un altro cittadino cuggionese. L'ufficialità è arrivata solo ora con la conferma nel report che l'ASST inoltra ai sindaci del territorio.

Anche per questa forte propagazione del virus si torna a sollecitare tutti a ridurre al minimo gli spostamenti e rimanere a casa, uscendo solo se necessario.