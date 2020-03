'RinnoviAmo' scende in campo

Il gruppo, nato circa un anno fa, è politicamente trasversale e si è formato soprattutto grazie ad alcuni cittadini volenterosi di migliorare la vita dei due paesi.

Una novità sta per affacciarsi sul panorama politico cuggionese: 'RinnoviAmo Cuggiono e Castelletto'. Il gruppo, nato circa un anno fa, è politicamente trasversale e si è formato soprattutto grazie ad alcuni cittadini volenterosi di migliorare la vita dei due paesi. “Le necessità di Cuggiono e Castelletto, che non vanno considerati come due entità separate, sono quelle quotidiane- afferma Marco Di Zinno, esponente del gruppo- Nonostante la situazione sia migliorata rispetto a dieci anni fa, è evidente a tutti lo stato di abbandono in cui versano i due paesi. Sono mancate le politiche rivolte ai giovani, agli anziani e alle famiglie e manca una visione complessiva sulla viabilità, nonostante siano stati avviati alcuni progetti”. Notando queste criticità, diverse persone hanno iniziato a dialogare tra loro ed è nata l'idea di creare una lista civica. “Alcuni tra noi hanno esperienze politiche precedenti, altri no- spiega Di Zinno- Ci accomuna la volontà di far rinascere Cuggiono e Castelletto, prestando attenzione alle diverse realtà che compongono i due paesi”. A breve il gruppo pubblicherà un proprio programma, con l'intenzione di presentarsi alle imminenti elezioni amministrative: “I tempi sono molti stretti e non siamo ancora una realtà strutturata, ma contiamo comunque di offrire un'alternativa credibile- conclude Di Zinno- Non abbiamo ancora contattato gli altri gruppi e ribadiamo che non ci interessano alleanze create solo a fini elettorali, perché improduttive e dannose per i cittadini; piuttosto, i programmi devono essere condivisi”.