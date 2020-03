Coronavirus: un caso a Boffalora

"Il mio pensiero va a questa persona e ai suoi famigliari, a loro va la nostra vicinanza e soprattutto il nostro rispetto in questo momento così delicato".

Proseguono, purtroppo, le segnalazioni dei casi di cittadini positivi al Coronavirus in tutta la nostra Regione. L'ultima conferma arriva ora da Boffalora Ticino. A comunicarlo è direttamente il primo cittadino Sabina Doniselli con un lungo messaggio pubblico:

"Cari Cittadini, Mi è stato comunicato che un nostro concittadino ha contratto il Coronavirus e che sono stati immediatamente attivati dalle autorità sanitarie i protocolli previsti. Il mio pensiero va a questa persona e ai suoi famigliari, a loro va la nostra vicinanza e soprattutto il nostro rispetto in questo momento così delicato. Avremmo preferito che nessun cittadino del nostro paese fosse toccato dal contagio, ma sono sicura che tutti noi sapremo affrontare questa situazione senza farci travolgere da paure.

Ognuno di noi, pur continuando con le proprie abitudini quotidiane con serenità è invitato a osservare le norme igieniche e comportamentali indicate dal Ministero della Salute e a rispettare il decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con Regione Lombardia.

La più importante azione che ognuno di noi può fare per contenere il contagio è quella di rimanere in casa o uscire il meno possibile evitando contatti ravvicinati e luoghi di assemblamento.

Il nostro Comune si è attivato con una serie di servizi a domicilio per essere di supporto alle persone anziane o con patologie e alle persone che devono stare in isolamento.

Chiedo a tutti massima collaborazione e buonsenso.

Continuo il mio lavoro in stretto contatto con Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana per verificare la situazione e vi terrò sempre informati.

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione".

Il Sindaco

Sabina Doniselli