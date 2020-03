Donna: intelligenza, amore, cura!

La Giornata Internazionale della Donna, comunemente definita ‘Festa della Donna’ è un giorno di celebrazione per le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne.

Purtroppo, anche nelle nostre società moderne ed evolute, si parla del ruolo della donna solo in occasione di violenza sulle stesse, di soprusi domestici, di mancanza di uguaglianza nel mondo del lavoro. Ma la loro presenza nella società e nella vita si interseca molto più profondamente fin nelle loro caratteristiche più significative: intelligenza, amore, cura. La Giornata Internazionale della Donna, comunemente però definita ‘Festa della Donna’ è un giorno di celebrazione per le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne ed è una festività internazionale celebrata in diversi Paesi del mondo occidentale l’8 marzo. L’usanza di regalare mimose in occasione della festa non è invece diffusa ovunque. L’8 marzo era originariamente una giornata di lotta, specialmente nell’ambito delle associazioni femministe: il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli. Tuttavia nel corso degli anni il vero significato di questa ricorrenza è andato un po’ sfumando, lasciando il posto ad una ricorrenza caratterizzata anche da connotati di carattere commerciale e politico.