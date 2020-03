Finestrini rotti per rubare

Due auto danneggiate nel parcheggio vicino al Ticino a Castelletto di Cuggiono. I ladri hanno colpito nei giorni scorsi. Gli episodi denunciati ai Carabinieri.

Due auto danneggiate nel parcheggio vicino al Ticino a Castelletto di Cuggiono. Appena i proprietari se ne sono andati, i ladri che si erano appostati preventivamente dietro gli alberi, hanno rotto i finestrini dei veicoli per rubare quello che avevano lasciato. E’ accaduto mercoledì pomeriggio nei pressi del ristorante 'Da Bruno'. Tra le vittime una donna di Sedriano che si era recata con i figli a fare una passeggiata in riva al fiume. Oltre al danno le hanno rubato il portafogli con i soldi all’interno. Alla scoperta del fatto non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Cuggiono.