Le benemerenze civiche

Il comune di Canegrate promuove anche per quest'anno l'iniziativa dell'assegnazione delle benemerenze civiche. Un momento importante per dire insieme grazie.

Lavorano con umiltà e senza clamori. Hanno mille nomi, non cercano il grazie ma trovano l'appagamento e la felicità nell'avere contribuito a rafforzare la vivibilità del loro comune. Ma per un giorno, la ribalta sarà tutta per loro. Il comune di Canegrate promuove anche per quest'anno l'iniziativa dell'assegnazione delle benemerenze civiche. Riconoscimenti che nel 2019 furono attribuiti in due casi alla memoria, cioè all'ex sindaco Giorgio Bienati e a Paolo Magistrelli per la preziosa opera di animazione all'oratorio nonché ai volontari di quest'ultimo e a Mario Prestianni, abbellitore delle vie cittadine con piante e fiori. La proposta di benemerenza potrà provenire da cittadini singoli o in gruppo, enti , associazioni, giunta e consiglio comunale. Chi vorrà segnalare il nominativo suscettibile di riconoscimento dovrà indicarne un profilo biografico e motivazioni a supporto. Le proposte possono essere inoltrate all'ufficio protocollo del comune entro il 31 marzo.