Fiaccolata e Pellegrinaggio

L’appuntamento è per l’1 e il 2 maggio prossimi: la 56^ fiaccolata votiva e pellegrinaggio Parrocchiale di Vanzaghello. E le mete saranno il Santuario Medaglia Miracolosa di Boves, Certosa di Pesio e Santuario della Madonna di Loreto di Graglia. Il programma di massima, quindi, prevede la partenza, appunto, venerdì 1 maggio alle 9 dall’oratorio maschile e il rientro alle 21 del 2 maggio. La quota di partecipazione è di 50 euro (per gli autisti con auto propria 35 euro), mentre le iscrizioni si effettuano compilando l’apposito modulo presente ne ‘Il Mantice’ e riconsegnandolo in oratorio entro il 31 marzo. Anche quest’anno, inoltre, una parte del percorso sarà fatto con le biciclette attrezzate adeguatamente (i partecipanti dovranno segnalare se desiderano compiere un tratto proprio in bici).