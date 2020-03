Salute: novità importanti a Buscate. Ecco, infatti, adesso quattro medici negli ambulatori di piazza della Filanda e spazio anche ad un servizio infermieristico.

Salute: novità importanti a Buscate. Ecco, infatti, adesso quattro medici negli ambulatori di piazza della Filanda e sempre nella stessa struttura spazio anche ad un servizio infermieristico. “Certamente un significativo e fondamentale traguardo che si è riusciti a raggiungere - spiega il sindaco Fabio Merlotti - Un ulteriore tassello che guarda con particolare attenzione al presente ed al futuro nei nostri cittadini. Come detto, quindi, d’ora in avanti avremo in paese quattro dottori, oltre, appunto, a carico dei medici e senza alcun onere per i pazienti, un servizio infermieristico, almeno per due ore al giorno. Una bella notizia e una soddisfazione, perché siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultati, considerando il fatto che, chi ha seguito la vicenda, sa bene quanta preoccupazione ci fosse, in modo particolare tra i nostri anziani”.