Cinque colonnine 'elettriche'

Tanto attese, sono ora realtà. Sul territorio di Canegrate hanno trovato posto cinque colonnine volte a garantire la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici.

Tanto attese, sono ora realtà. Sul territorio di Canegrate hanno trovato posto cinque colonnine volte a garantire la possibilità di ricaricare i veicoli funzionanti ad elettricità. "L'installazione - spiega il Comune - si è resa possibile grazie al protocollo d'intesa siglato tra il comune di Canegrate ed Enel X Mobility , società del gruppo Enel dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali per clienti, città e pubblica amministrazione che sta installando stazioni di ricarica per permettere la piena diffusione dell'auto elettrica in Italia e favorire una mobilità sostenibile a basse emissioni". Un discorso che corre lungo la stessa direttrice fissata dal Piano per l'energia sostenibile figlio, a sua volta, delle indicazioni fornite dalla Commissione europea per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera. Le colonnine, che disporranno di due stalli, sono state collocate su piazzale Donatori del sangue (dimensione massima di 25 kilowatt per un auto e un motoveicolo), via Redipuglia all'altezza della scuola primaria per due autoveicoli, via Terni e Fermi con le stesse carateristiche di via Redipuglia e tra le vie Toti e Tasso in corrispondenza della palestra per un autoveicolo e un motoveicolo. Il Comune ricorda anche che , per chi abbisogni di rifornire di nuova "linfa" le sue autoelettriche, sono in funzione anche impianti in via Manzoni ove sorge un centro di distribuzione della catena di supermercati Tigros. Tali impianti sono attivi da lunedì a sabato tra le 8.30 e le 21 e domenica e festivi nella fascia oraria 8.30-20.